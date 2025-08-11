ECONOMIE
WSJ: Topman Intel bezoekt Witte Huis na Trumps eis tot aftreden

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 11:22
WASHINGTON (ANP/RTR) - De topman van chipconcern Intel bezoekt maandag het Witte Huis voor een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Dit meldden ingewijden aan The Wall Street Journal (WSJ), nadat Trump had gezegd dat topman Lip-Bu Tan moet opstappen.
Volgens de krant voeren Trump en Tan naar verwachting een uitgebreid gesprek, waarin Tan zijn persoonlijke en professionele achtergrond toelicht. Hij doet mogelijk ook voorstellen om Intel en de Amerikaanse overheid te laten samenwerken. Verder hoopt de Intel-baas op Trumps goedkeuring door zijn toewijding aan de Verenigde Staten te tonen.
Trump beschuldigde Tan donderdag van belangenverstrengeling, zonder dat toe te lichten. Op zijn socialemediaplatform Truth Social stelde hij dat de Intel-topman "zeer tegenstrijdige belangen" heeft vanwege zijn banden met Chinese bedrijven. Persbureau Reuters meldde eerder dat een senator de voorzitter van Intels bestuursraad vragen had gestuurd over Tans banden met Chinese bedrijven.
