NVM steunt registerplicht makelaars, maar mist opleidingseis

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) steunt het voorstel van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had alleen graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn.

"Een wettelijk register wekt de verwachting dat een makelaar gekwalificeerd is. Zonder vakbekwaamheidseisen maak je die verwachting niet waar. Dat is schijnzekerheid. De consument verdient een wettelijke kwaliteitsgarantie die inhoud heeft", stelt voorzitter NVM Wonen Lana Goutsmits-Gerssen. NVM roept de minister op die keuze te herzien.

Boekholt-O'Sullivan werkt aan het voorstel omdat het de sector afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen.