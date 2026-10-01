Beleggers beginnen voorzichtig aan het laatste kwartaal

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De stemming werd gedrukt door olieprijzen die weer licht opliepen. Een optimistische vooruitblik van het Amerikaanse chipconcern Micron Technology, die woensdag na het slot van Wall Street bekend werd, gaf beleggers wel weer meer vertrouwen in de chipsector.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, stond kort na de opening 0,5 procent in de min op 1109 punten. In de eerste negen maanden van het jaar is de hoofdgraadmeter ruim 15 procent gestegen. De MidKap zakte donderdag 0,5 procent tot 1076 punten. Ook elders in Europa stonden de beurzen op verlies. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,2 procent.

De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop in de AEX met koerswinsten tot 2,4 procent. De Amerikaanse branchegenoot Micron boekte afgelopen kwartaal opnieuw historisch hoge winstmarges, hoewel het concern wel aangaf dat die marges de komende tijd iets zullen afnemen.

KPN

KPN zakte 1,3 procent. Het telecomconcern maakte bekend dat Wouter Stammeijer per 1 november wordt benoemd tot financieel directeur, als opvolger van Chris Figee. In juli werd bekend dat Figee overstapt naar chiptoeleverancier ASMI. Stammeijer is sinds 2023 lid van de raad van bestuur in de rol van operationeel directeur.

Heineken verloor 0,7 procent, op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman bij de bierbrouwer. Hij volgt topman Dolf van den Brink op, die in januari aankondigde te vertrekken.

Arcadis

In de MidKap ging Arcadis (min 0,3 procent) verder omlaag, na de stevige koersdalingen van de afgelopen dagen. Het advies- en ingenieursbureau kwam dinsdag met weinig positief nieuws tijdens zijn beleggersdag. Arcadis kondigde aan duizend banen te schrappen en het merendeel van zijn architectuuractiviteiten af te stoten. Ook trekt het bedrijf zich grotendeels terug uit China.

Het in Amsterdam genoteerde Tsjechische defensiebedrijf CSG werd 0,5 procent minder waard. Het bedrijf maakte donderdag plannen bekend voor een nieuw samenwerkingsverband om de productie van zelfrijdende artilleriekanonnen lokaal te gaan uitvoeren.