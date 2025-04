NYT: honderden Amerikaanse militairen weg uit Syrië

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zijn begonnen met het terugtrekken van honderden militairen uit Syrië, bericht de krant The New York Times. Bronnen van de krant zeggen dat drie van de acht kleine bases in het noordoosten van dat land worden gesloten. Het aantal manschappen wordt teruggebracht van 2000 naar ongeveer 1400.

De terugtrekking krijgt mogelijk nog een vervolg. Commandanten gaan na zestig dagen bekijken of de troepenmacht verder kan worden ingekrompen. Er zou wel zijn aanbevolen om met minstens vijfhonderd manschappen aanwezig te blijven in het land, zegt een bron. De VS maakten eind vorig jaar bekend dat tijdelijk meer militairen naar het land waren gestuurd, onder meer om te voorkomen dat Islamitische Staat (IS) er kon hergroeperen.

De situatie in het land is de afgelopen maanden flink veranderd. Dictator Bashar al-Assad vluchtte vorig jaar voor oprukkende rebellen. De VS hopen dat de nieuwe regering een bondgenoot zal blijken in de strijd tegen terreurgroep IS.