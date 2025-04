UnitedHealth keldert op beurs in New York na kwartaalbericht

NEW YORK (ANP) - Beleggers in New York zijn donderdag geschrokken van de kwartaalcijfers van zorgverzekeraar UnitedHealth Group. Aandelen van het bedrijf werden ruim een vijfde minder waard. Het zorgconcern trok zijn verwachtingen voor de rest van het jaar in omdat de zorgkosten veel harder opliepen dan eerder geraamd.

Het grootste koersverlies van UnitedHealth in de afgelopen 26 jaar trok de Dow-Jonesindex 1,3 procent omlaag naar 39.142,23 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 5282,70 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 16.286,45 punten. Vrijdag zijn de beurzen gesloten voor Goede Vrijdag.