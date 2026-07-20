NYT: regering VS vroeg data journalisten op na Air Force One-lek

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse regering heeft telefoongegevens opgeëist van verschillende journalisten van The New York Times en hun familieleden. Dat is volgens de krant om erachter te komen welke bronnen informatie hebben gelekt voor artikelen rond de veiligheid van de nieuwe Air Force One van president Donald Trump.

De journalisten schreven dat Trump om veiligheidsredenen niet terugvloog met het nieuwe vliegtuig na de NAVO-top in Turkije. Trump zou na de publicatie woest zijn geweest. Er werd een onderzoek gestart naar het lek.

Twee weken geleden werd bekend dat de regering de journalisten heeft opgeroepen voor een jury te verschijnen. The New York Times stapte daarop naar de rechter om de dagvaardingen te blokkeren.

Alle dagvaardingen, ook die aan telefoonproviders, zijn opgeschort tot een rechter uitspraak doet over de zaak. Donderdag staat hierover een zitting gepland.