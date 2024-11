Wilders zegt geen extra geld toe aan politie of herdenkingscentra

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders wil tijdens het debat over antisemitisme en de aanvallen in Amsterdam niets toezeggen als het aankomt op meer geld voor de politie of voor herdenkingscentra over de Tweede Wereldoorlog. Hij staat er welwillend tegenover, maar wil het pas bespreken tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Andere partijen toonde zich verontwaardigd: "Dit is een verrassend antwoord, zeker van de heer Wilders", zei ChristenUnie-leider Mirjam Bikker daarover. Zij had op meer gehoopt van Wilders, temeer omdat de politie van Amsterdam om meer agenten heeft gevraagd. Ook vindt zij het belangrijk dat iedereen in Nederland de "duistere pagina's" van de Nederlandse geschiedenis kent, zodat die niet worden herhaald. Zij wil van Wilders weten welke verantwoordelijkheid hij neemt als leider van de grootste politieke partij. "Dit debat is niet om onze verontwaardiging te uiten, maar ook om te zorgen dat Nederland een stukje opknapt", aldus Bikker.

Volgens de PVV-leider is in het coalitieakkoord afgesproken een paar honderd miljoen euro extra uit te trekken voor de politie. "Dat kunt u te weinig vinden, maar het is niet zo dat we niets doen."

Niet alleen de ChristenUnie sprak Wilders aan op zijn verantwoordelijkheid als leider van de grootste partij. Ook de SGP en GroenLinks-PvdA vinden dat Wilders die verantwoordelijkheid moet nemen. "U steunt geen voorstellen, maar bent alleen maar aan het ophitsen", zei partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). Hij en Bikker zijn met een initiatiefwet gekomen om antisemitisme strenger te bestraffen. De PVV steunt dat voorstel nog niet.