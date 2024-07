Oekraïne: alle Russische marineboten zijn vertrokken uit de Krim

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense marine zegt dat in de havens op het schiereiland de Krim geen Russische marineboten meer zijn. De laatste boot zou een fregat zijn geweest dat inmiddels is uitgevaren, aldus de melding. Oekraïne heeft met raketten en drones veel schade aangericht aan marinevaartuigen in havens op de Krim, met name de grote marinehaven Sebastopol. Dat is de thuishaven van de Russische Zwarte Zeevloot. De stad werd in 1783 gesticht om als haven voor de marine van het Russische keizerrijk te dienen. Het is tot voor kort een van de belangrijkste Russische marinehavens geweest.

In 1991 werd het schiereiland onderdeel van onafhankelijk Oekraïne. In 2014 heeft Rusland het schiereiland geannexeerd. De internationale gemeenschap erkent die annexatie niet. Sinds de Russische inval in 2022 in Oekraïne ligt de Zwarte Zeevloot onder vuur en wijkt die volgens Oekraïne naar het oosten uit. Volgens een woordvoerder van de Oekraïense marine zijn er sinds 2022 27 Russische marinevaartuigen rond de Krim verwoest door de Oekraïense aanvallen.