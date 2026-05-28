Oekraïne claimt nieuwe aanval op olieraffinaderij Toeapse

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense krijgsmacht claimt de olieraffinaderij in het Russische Toeapse bij een nieuwe aanval opnieuw te hebben getroffen. De havenstad is sinds begin april vaker doelwit geweest en de raffinaderij liep daarbij meermaals schade op.

Oekraïne heeft zijn aanvallen op de energie-infrastructuur van het buurland geïntensiveerd, met als doel de inkomsten voor de Russische oorlogskas terug te dringen. Staatsbedrijf Rosneft, een van de grootste olieproducenten van Rusland, is de eigenaar van de raffinaderij in Toeapse. De olie wordt volgens Oekraïne niet alleen verkocht, maar ook gebruikt door de Russische krijgsmacht.

De stad met zo'n 60.000 inwoners huisvest een van de grootste Russische havens aan de Zwarte Zee en ligt op meer dan 200 kilometer ten zuidoosten van de geannexeerde Krim. De haven in Toeapse wordt gezien als een belangrijk knooppunt voor Russische olie-export.