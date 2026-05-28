VN-experts: snel actie nodig voor overvolle Franse gevangenissen

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 11:31
GENÈVE (ANP) - Frankrijk moet snel maatregelen nemen om de overbevolking in gevangenissen tegen te gaan, zeggen experts van de Verenigde Naties. Ze waarschuwen dat de omstandigheden in sommige gevangenissen mogelijk de fundamentele rechten van gedetineerden schenden.
De onafhankelijke experts hebben een bezoek gebracht aan achttien complexen in Frankrijk. Ze noemden overbevolking als een van de urgentste problemen. "In sommige van de bezochte faciliteiten kunnen de geconstateerde omstandigheden neerkomen op onmenselijke of vernederende behandeling onder het internationaal recht", aldus Suzanne Jabbour, die aan het hoofd van de delegatie staat. "Frankrijk moet structurele en duurzame maatregelen nemen om dit te verhelpen."
Frankrijk heeft samen met Turkije de meest overvolle gevangenissen van alle lidstaten van de Raad van Europa, bleek eerder deze maand uit een rapport van de mensenrechtenorganisatie. In het land is er sprake van 139 gevangenen per 100 plekken.
