Oekraïne en Rusland beginnen aan overleg in Istanbul

ISTANBUL (ANP/RTR) - Oekraïne en Rusland zijn begonnen met overleg in het Turkse Istanbul. Het is voor het eerst in ruim drie jaar dat de landen samenkomen voor directe vredesbesprekingen.

De Oekraïense delegatie wordt geleid door defensieminister Roestem Oemjerov. De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn adviseur Vladimir Medinski aangewezen als delegatieleider. Het overleg is een dag later dan gepland door onenigheid tussen de landen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wilde Poetin in Turkije ontmoeten, maar die wees het voorstel af. Zelensky is om die reden niet bij het overleg in Istanbul. Oekraïne hoopte vervolgens op overleg tussen hoge functionarissen, maar schaalde zijn delegatie af toen bleek dat Rusland een lagere delegatie stuurde.