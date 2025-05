Koningspaar herdenkt Jan Terlouw: menselijkheid was zijn kracht

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben op Instagram een eerbetoon aan Jan Terlouw gedeeld. De schrijver is op 93-jarige leeftijd overleden. "Wij herinneren ons Jan Terlouw als een man die van mildheid, menselijkheid en mededogen zijn kracht maakte", schrijven ze.

"Met zijn grote fantasie en creativiteit wist hij als schrijver onze harten en die van talloze jonge en oudere lezers te raken. Wij gedenken hem met warmte, respect en waardering", luidt de reactie verder. De koning liet vorig jaar nog weten dat hij als kind, net als zijn dochters, graag de boeken van Terlouw las. "Eigenlijk alle boeken", zei hij, nadat hij een gesigneerd exemplaar van Koning van Katoren had gekregen tijdens een les over lezen. Dat zou hij "doorgeven aan iemand die het nodig heeft".

Terlouw, ook bekend als auteur van Oorlogswinter en als D66-politicus, overleed in zijn huis in Twello omringd door familie. Hij was kort ziek.