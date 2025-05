Oekraïne en Rusland beginnen grootste gevangenenruil in oorlog

MOSKOU (ANP/DPA/RTR) - Rusland en Oekraïne zijn begonnen met hun grootste gevangenenruil tot nu toe in de oorlog. Inmiddels heeft elke kant 390 mensen vrijgelaten.

Volgens het ministerie van Defensie in Moskou zijn 270 krijgsgevangenen en 120 burgers overgedragen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde dat de ruil is begonnen.

Het is de bedoeling dat de uitwisseling van 2000 gevangenen, duizend uit ieder land, komend weekend wordt voortgezet, zei Zelensky.

Rusland en Oekraïne kwamen vorige week na twee uur overleg in het Turkse Istanbul overeen om gevangenen te ruilen, de enige concrete stap naar vrede na hun eerste directe gesprekken in meer dan drie jaar. Moskou ging niet akkoord met een staakt-het-vuren dat door de Amerikaanse president Donald Trump was voorgesteld.