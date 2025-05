Europese ministers: handelsgesprekken met VS gaan door

BRUSSEL (ANP/RTR) - Europese ministers benadrukken na de tariefdreiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie doorgaan. "De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn aan het onderhandelen", stelt de Poolse handelsminister Michał Baranowski.

De Duitse regering blijft de Europese Unie steunen in de onderhandelingen met Washington, zegt de Duitse buitenlandminister Johann Wadephul. Hij voegt eraan toe dat zulke importheffingen niemand helpen. "Ze zouden alleen maar de economische ontwikkeling in beide markten schaden."

Trump dreigde vrijdag onverwacht met importheffingen van 50 procent op goederen uit de Europese Unie. Hij stelde dat de onderhandelingen met de EU nergens heen gaan. De EU en de VS waren in onderhandeling over de algehele importtarieven, die voor drie maanden waren verlaagd van 20 naar 10 procent.