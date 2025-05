Oekraïne en Rusland bespreken grote gevangenenruil

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land en Rusland maandag telefonisch contact hebben gehad over een aanstaande gevangenenruil. De landen stemden vorige week in met een grote uitwisseling van krijgsgevangenen, tijdens directe onderhandelingen in Istanbul.

Zelensky meldt dat de Oekraïense minister van Defensie, Roestem Oemjerov, contact had met de Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski. De twee bespraken de data en details van het plan waarbij beide partijen duizend krijgsgevangenen vrijlaten.

Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen jaren vaker gevangenen uitgeruild, maar in kleinere aantallen. Zelensky verklaarde een maand geleden dat sinds de Russische invasie in februari 2022 meer dan 4500 Oekraïners uit Russische gevangenschap zijn teruggekeerd.