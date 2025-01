Oekraïne evacueert alle kinderen uit frontstad Pokrovsk

POKROVSK (ANP) - De Oekraïense autoriteiten hebben alle kinderen uit de frontstad Pokrovsk in veiligheid gebracht. Er zijn ongeveer 10.000 mensen in het district, waarvan 7.000 in de stad in het oosten van het land, zegt het militair bestuur van Pokrovsk. "Er zijn geen kinderen meer in de gemeenschap, ze zijn allemaal vertrokken."

Voor het begin van de oorlog met Rusland woonden ongeveer 60.000 mensen in de stad die een belangrijk logistiek knooppunt is in de regio Donetsk. Rondom deze plaats wordt hevig gevochten. Het Russische leger heeft al posities ingenomen ten oosten, zuiden en westen van Pokrovsk en dreigt een belangrijke aanvoerroute af te snijden.