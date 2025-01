De Boo schaatst Nederlands record op 1000 meter met superronde

CALGARY (ANP) - Jenning de Boo heeft bij de wereldbeker schaatsen in het Canadese Calgary het Nederlands record op de 1000 meter aangescherpt. De Europees kampioen sprint noteerde op de Olympic Oval een tijd van 1.06,05 en daarmee schaatste hij de 1.06,18 van Kjeld Nuis uit 2019 uit de boeken.

De Boo slaagde erin zijn eerste volle ronde onder de 24 seconden te rijden (23,92) en dat was nog nooit voorgekomen. De recordtijd betekende een zilveren medaille voor hem, want de ongenaakbare Jordan Stolz was in de laatste rit net wat sneller. De 20-jarige Amerikaan won in 1.05,90. Hij was vrijdag ook al de beste op de 1500 meter en is dit seizoen nog ongeslagen in de wereldbeker.

Nuis was de tegenstander van Stolz en reed in het kielzog van de Amerikaan naar de derde tijd en daarmee het brons in 1.06,73. Tim Prins eindigde als vierde in 1.06,80.