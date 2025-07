Oekraïne-gezant VS in Kyiv aangekomen voor defensieoverleg

KYIV (ANP/RTR) - De Amerikaanse Oekraïne-gezant Keith Kellogg is in Kyiv aangekomen voor overleg, nadat president Donald Trump aankondigde dat de VS Patriot-luchtverdedigingsraketten gaat sturen naar Oekraïne.

Kellogg zal met Oekraïne praten over de verdediging van het land en sancties tegen Rusland, schrijft de stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram. "Defensie, het versterken van de veiligheid, wapens, sancties, het beschermen van onze burgers, het versterken van de samenwerking tussen Oekraïne en de Verenigde Staten, er zijn veel onderwerpen om te bespreken", aldus Andri Jermak.

Trump zei zondag weliswaar Patriot-raketten te sturen, maar ook dat Washington er niet voor betaalt. Volgens nieuwssite Axios kondigt Trump maandag aan ook nieuwe aanvalswapens naar Oekraïne te sturen. Mogelijk komen de VS ook met nieuwe sancties tegen Rusland.