Oekraïne meldt beschieting door één raket en honderd drones

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 9:48
KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft volgens de Oekraïense luchtmacht Oekraïne in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten met één raket en ruim honderd drones. De melding volgt op berichten van de Amerikaanse president Donald Trump dat Rusland een week zou afzien van luchtaanvallen omdat het zo extreem koud is in het land.
Trump zei donderdag dat hij zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin speciaal heeft gebeld om te vragen de aanvallen stil te leggen. Volgens Trump stemde Poetin toe. Het Kremlin heeft hier nog niks over gezegd.
Het staken van luchtaanvallen zou volgens de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky eerder ter sprake zijn gekomen tijdens gesprekken tussen onderhandelaars uit Oekraïne, Rusland en de VS in Abu Dhabi. Die onderhandelingen worden volgens de planning zondag voortgezet. Zelensky zei vrijdag dat Oekraïne geen luchtaanvallen op Rusland uitvoert indien Rusland dat ook niet doet richting Oekraïne.
De Oekraïense president zei dat de onderhandelingen tussen zijn land en Rusland alleen kunnen worden afgerond met een topontmoeting van de betrokken leiders. Die kan niet in Rusland of Belarus worden gehouden. De opmerking volgt op weer een uitnodiging van Poetin aan Zelensky om in Moskou over vrede te komen praten. Zelensky nodigt Poetin uit om naar Kyiv te komen.
