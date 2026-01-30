Lampenbedrijf Signify zakt op Damrak na cijfers en banenreductie

AMSTERDAM (ANP) - Signify behoorde vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs na teleurstellende resultaten. Het verlichtingsbedrijf vreest dat de lastige marktomstandigheden ook in 2026 aanhouden. Het bedrijf voert daarom opnieuw kostenbesparingen door, waarbij 900 banen worden geraakt. Hiermee hoopt het bedrijf 180 miljoen euro aan kosten te besparen. Het aandeel kelderde 11,5 procent en was daarmee de grootste daler in de MidKap.

In Nederland verdwijnen volgens een woordvoerder van Signify 150 banen. Het bedrijf voerde de afgelopen jaren al een grote reorganisatie uit, waarbij ook honderden banen werden geschrapt in Nederland. Signify telde eind 2025 26.629 banen, tegen 29.459 aan het einde van 2024.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 996,36 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 986,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen bleef onveranderd.

Aziatische beuren omlaag

De Aziatische beurzen gingen omlaag. Ook Wall Street lijkt later op de dag lager te openen. Op de Amerikaanse beurzen wordt vooral uitgekeken naar de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. De Amerikaanse president Donald Trump maakt vrijdag zijn kandidaat bekend voor de opvolging van de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell, wiens termijn in mei afloopt. Volgens persbureau Bloomberg wil Trump voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh benoemen tot nieuwe centralebankbaas.

Randstad was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,6 procent. De uitzender profiteerde van goed ontvangen resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Manpower. Vastgoedinvesteerder WDP steeg 1,8 procent na publicatie van de jaarcijfers. Shell sloot de rij met een min van 1 procent. De olie- en gasproducent won een dag eerder nog 2,5 procent dankzij de sterk gestegen olieprijzen door zorgen over een mogelijke Amerikaanse aanval op Iran.

Fugro bovenaan

In de MidKap stond Fugro bovenaan met een plus van 7,6 procent. De bodemonderzoeker werd door zakenbank Jefferies van de verkooplijst gehaald. Fitnessketen Basic-Fit was na Signify de grootste daler, met een min van 1,4 procent.

In Frankfurt steeg Adidas ruim 5 procent. Het Duitse sportmerk boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en gaat meer eigen aandelen inkopen.