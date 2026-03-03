ECONOMIE
Oekraïne meldt nieuwe schade aan Droezjba-oliepijpleiding

Samenleving
dinsdag, 03 maart 2026 om 14:50
KYIV (ANP) - Oekraïne meldt dat opnieuw ernstige schade is ontstaan aan de Droezjba-oliepijpleiding, die wordt gebruikt om Russische olie te leveren aan onder meer Hongarije en Slowakije. Minister van Energie Denys Sjmyhal meldt volgens Interfax ‌Ukraine dat na een Russische aanval brand is uitgebroken.
Over olieleveranties via de pijpleiding ontstond dit jaar diplomatieke ruzie. Die toevoer stopte nadat de leiding volgens Oekraïne was beschadigd door een Russische aanval. Hongarije en Slowakije verwijten hun buurland dat het er te lang over doet om leveringen te hervatten.
Volgens Sjmyhal zijn nu na een droneaanval interne apparatuur van de pijpleiding, sensoren en andere componenten beschadigd. "Dit is van buitenaf niet zichtbaar, maar het betekent wel dat er enorm veel werk verzet moet worden."
