Hezbollah waarschuwt voor 'openlijke oorlog met Israël'

door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 14:28
BEIROET (ANP/DPA) - Nu Israël meer delen van Zuid-Libanon met grondtroepen bezet en tegelijk nieuwe Hezbollah-doelen aanvalt, kan dat uitmonden in een "nieuwe openlijke oorlog" tussen Israël en de beweging. Daarvoor waarschuwt Hezbollah.
In een verklaring laat een hoge functionaris van de politieke tak van de organisatie, Mahmud Komati, weten dat Hezbollah "het doden van onze burgers en het vernietigen van onze huizen niet langer zal accepteren". "Het tijdperk van geduld is voorbij", zegt Komati.
Israël zegt, in navolging van de serie aanvallen op Iran, Hezbollahs belangrijkste bondgenoot en financier in de regio, intussen ook meer dan 160 Hezbollah-doelen in Libanon te hebben bestookt. Niet alleen in het zuiden, maar ook in voorsteden van hoofdstad Beiroet. Bovendien heeft het land meer grondtroepen naar Libanon gestuurd om daar de huidige bufferzone uit te breiden, als "extra veiligheidslaag voor inwoners van Noord-Israël".
