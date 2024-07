Oekraïne moet diep in Rusland kunnen terugslaan, pleit Nederland

WASHINGTON (ANP) - Oekraïne moet zo nodig dieper in Rusland kunnen terugslaan, vindt Nederland. Met name de Verenigde Staten geven Oekraïne daar maar mondjesmaat toestemming voor. Maar het land heeft volgens defensieminister Ruben Brekelmans meer armslag nodig om zich te kunnen verweren.

De VS zijn ervoor beducht om te worden meegesleurd in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Ze stellen het land daarom strenge voorwaarden aan het gebruik van gekregen Amerikaanse wapens. Pas toen Rusland de tweede stad van Oekraïne, Charkiv, bedreigde kreeg Kyiv toestemming om bijvoorbeeld over de grens vurende artillerie of daar samengetrokken Russische troepen te bestoken.

Oekraïne dringt de laatste dagen opnieuw aan op verdere versoepelingen. Het wil bijvoorbeeld Russische vliegvelden kunnen aanvallen om een eind te maken aan de aanhoudende verwoestende bombardementen met vliegtuigbommen.

Oekraïnes bondgenoten zouden in plaats van een actieradius voor Oekraïne binnen Rusland ook een categorie van toegestane doelwitten kunnen afspreken, oppert Brekelmans. "Dat we tenminste kunnen zeggen dat het legitiem is voor Oekraïne om die vliegvelden en vliegtuigen te bestoken."