Nieuwe cloudafspraken Microsoft om EU-onderzoek te vermijden

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft probeert de dreiging van een langdurig mededingingsonderzoek van de Europese Commissie te vermijden door nieuwe afspraken met cloudpartijen. Eerder was er geklaagd dat Microsoft het voor klanten te moeilijk maakte om van cloudprovider te veranderen.

Het Amerikaanse softwarebedrijf was in conflict met de vereniging van Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE). Die stoorde zich bijvoorbeeld aan het feit dat Microsoft zijn software voor bedrijven koppelt aan de eigen Azure-clouddiensten. Andere aanbieders zouden daardoor minder kansen hebben.

De overeenkomst tussen Microsoft en CISPE maakt een einde aan het geschil tussen de partijen. Microsoft heeft een reeks concessies gedaan om de zorgen van de cloudaanbieders weg te nemen. Zo mogen bij CISPE aangesloten partijen gebruik gaan maken van bepaalde diensten van Microsoft. Daarbij is afgesproken dat de klacht, die al in Brussel was ingediend, wordt ingetrokken.

Toch is niet iedereen blij met de deal. De nieuwe afspraak geldt niet voor het grootste lid van CISPE, Amazon Web Services, oftewel de cloudtak van Amazon. Ook het cloudplatform van Google en de clouddienst van Alibaba zijn buitengesloten. "We onderzoeken onze opties om te blijven strijden tegen de concurrentiebeperkende licenties van Microsoft", klinkt het bij Google.