Oekraïne noemt Russische bewijsvideo 'lachwekkend'

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 17:05
anp311225141 1
KYIV (ANP/RTR) - De beelden die Rusland naar buiten bracht van de vermeende droneaanval op een buitenverblijf van Vladimir Poetin in Novgorod zijn "lachwekkend". Dat zegt een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. "Het feit dat het ze twee dagen duurde om hiermee te komen en dit vervolgens willen presenteren als bewijs - dat alleen al laat zien dat ze niet eens het verzinnen van een verhaal serieus nemen."
Het Kremlin bracht de beelden woensdag naar buiten, na brede kritiek dat het ging om een absurde claim vanuit Moskou. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beweerde maandag dat Kyiv in de nacht van zondag op maandag 91 drones op de residentie had afgevuurd, die allemaal uit de lucht waren geschoten. In reactie op die vermeende aanval zei Rusland zijn positie aan de onderhandelingstafel te moeten "herzien".
Aanvankelijk weigerde het Kremlin bewijs voor de claim te leveren. Dinsdag nog noemde Moskou de ontkenning door Oekraïne "een gestoorde stellingname".
