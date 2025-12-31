Schoof onder de indruk van de werkzaamheden van de brandweer

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof is onder de indruk van het werk dat brandweerlieden doen tijdens oud en nieuw. Hij bezocht woensdag het brandweerkorps van Haaglanden als steunbetuiging aan de brandweermensen.

De premier benoemde de lange diensten. De brandweermensen draaien standaard een 24-uursdienst. Bij oud en nieuw worden ze dan soms nog bekogeld met vuurwerk of belaagd door mensen op straat. Schoof riep iedereen op om de hulpverleners hun werk te laten doen.

"Terwijl wij feestvieren, zijn zij keihard aan het werk", aldus de premier. "Oud en nieuw is altijd een spannende dag voor brandweer, politie en ambulancepersoneel, omdat er heel veel gebeurt. Het moet een mooi feest zijn, maar er gebeuren allerlei branden en ongelukken, soms ook moedwillig. Het zijn zware dagen voor politie en brandweer."

Schoof hoopt dat mensen zich gedragen, "maar de werkelijkheid is dat sommige mensen het vannacht een beetje minder plezierig maken".