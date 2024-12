Oekraïne: Noord-Koreaans leger lijdt zware verliezen in Koersk

KYIV (ANP/DPA) - Het Noord-Koreaanse leger lijdt zware verliezen bij de gevechten tegen Oekraïne in de Russische regio Koersk, meldt de Oekraïense geheime dienst SBOe. In een ziekenhuis bij Moskou zouden in enkele dagen meer dan tweehonderd gewonde Noord-Koreanen zijn opgenomen.

De SBOe baseert zich op afgeluisterde telefoongesprekken. Volgens de dienst zijn er klachten dat in het ziekenhuis buitenlandse militairen een voorkeursbehandeling krijgen. Amerikaanse functionarissen hebben ook gezegd dat onder de Noord-Koreaanse militairen honderden slachtoffers zijn gevallen. Zij deelden geen verdere informatie.

De Verenigde Staten, Oekraïne en Zuid-Korea zeggen dat in Koersk ongeveer 10.000 Noord-Koreaanse militairen meevechten met het Russische leger. Oekraïense troepen drongen Koersk in augustus binnen en bezetten sindsdien delen van de regio. Rusland is erin geslaagd Oekraïne deels te verdrijven.