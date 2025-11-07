ECONOMIE
Oekraïne positief over gesprekken over Tomahawks met VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 1:51
anp071125003 1
WASHINGTON (ANP) - Oekraïne is in "positieve gesprekken" verwikkeld met de Verenigde Staten om Tomahawkraketten en andere langeafstandswapens te kopen, zelfs nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat hij die wapens niet naar Oekraïne wilde sturen. Dat zei de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten, Olha Stefanishyna, in een interview met een programma van Bloomberg TV.
De discussie is volgens haar nog gaande. Er zijn "een hoop delegaties" aan het werk om meer geld vrij te maken om meer militair materieel van de Verenigde Staten te kopen, aldus Stefanishyna.
Zelensky wil graag Tomahawks aanschaffen om doelen ver in Rusland te kunnen treffen. Trump heeft tot nu toe gezegd dat deze raketten alleen effectief zijn als de Amerikanen ze afschieten.
Stefanishyna gaf tegenover Bloomberg TV aan dat "het echt een hele moeilijke periode is voor Oekraïne", mede door herhaaldelijke Russische aanvallen op de energie-infrastructuur in het land.
