Dodental vliegtuigcrash Louisville, VS loopt opnieuw op

LOUISVILLE (ANP) - Het dodental ten gevolge van de crash met het UPS-vrachtvliegtuig in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen tot 13. Dat zei burgemeester Craig Greenberg van Louisville donderdag op X.

De autoriteiten veronderstellen dat de drie bemanningsleden van het vliegtuig in ieder geval om het leven zijn gekomen. De andere slachtoffers bevonden zich op het terrein waar het vliegtuig dinsdag neerstortte. Ook worden er nog mensen vermist.

De zwarte dozen van het vrachtvliegtuig zijn teruggevonden. Volgens de National Transportation Safety Board (NTSB) ontstond er rond de linkervleugel van het toestel een grote vuurbal. Een van de drie motoren raakte los, terwijl het toestel over de startbaan vaart maakte. Het toestel kon geen hoogte maken en stortte neer.