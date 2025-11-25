ECONOMIE
Kamer wil dat kabinet tegen Europese anti-kinderpornowet stemt

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 17:39
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) gevraagd om tegen de Europese wet te stemmen die de verspreiding van kinderporno moet tegengaan. Een motie hierover van GroenLinks-PvdA kreeg dinsdag een ruime meerderheid van 95 zetels achter zich. Tegenstanders hebben zorgen over de privacy als kan worden meegelezen met privéberichten via diensten als WhatsApp en Signal. Een Deens compromisvoorstel heeft ze niet overtuigd.
Tijdelijk EU-voorzitter Denemarken stelt voor dat techbedrijven niet meer verplicht de berichten van gebruikers scannen op kinderporno, maar dat vrijwillig doen. Het voorstel komt woensdag aan de orde bij een overleg van ambtenaren van Nederland en andere Europese lidstaten.
Het kabinet is zeer kritisch over het wetsvoorstel, maar vindt een tegenstem te ver gaan. In plaats daarvan wil Van Oosten geen stem uitbrengen. GroenLinks-PvdA, SP, 50PLUS, PvdD, Volt, D66, DENK, BBB, PVV en FVD verzoeken hem om toch tegen te stemmen.
