Oekraïne trekt reiswaarschuwing Hongarije in na nederlaag Orbán

door anp
maandag, 13 april 2026 om 9:38
KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne trekt een reiswaarschuwing voor Hongarije in na de verkiezingsnederlaag van premier Viktor Orbán en zijn politieke partij. Dat meldde minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha via sociale media. Oekraïense burgers kregen eerder het advies niet naar het buurland te gaan.
Oekraïne had de reiswaarschuwing ingesteld nadat in Hongarije medewerkers van een Oekraïense bank waren opgepakt bij een geldtransport. Hun arrestatie zette de toch al gespannen relatie tussen de buurlanden nog verder onder druk. Orbán gold als de EU-leider die de beste banden had met Rusland en de Oekraïense president Zelensky werd tijdens de verkiezingscampagne van het Hongaarse regeringskamp opgevoerd als boeman.
Zelensky reageerde opgetogen op de verkiezingsuitslag in het buurland. "Oekraïne heeft altijd goede nabuurschapsrelaties met iedereen in Europa nagestreefd en wij staan klaar om onze samenwerking met Hongarije uit te breiden", schreef hij op X.
POPULAIR NIEUWS

intro-1754253672

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

zondag-kan-peter-magyar-rechts-viktor-orban-onttronen

Is Peter Magyar echt beter dan zijn ex-partijgenoot Orban?

gandr-collage

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

IMG_3572

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

generated-image (4)

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

melania-trump-jeffrey-elstein-41026-2e0763a579a847c681edde7819334d40

Melania Trump doorbreekt stilzwijgen: geen band met Epstein

