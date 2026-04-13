Oekraïne trekt reiswaarschuwing Hongarije in na nederlaag Orbán

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne trekt een reiswaarschuwing voor Hongarije in na de verkiezingsnederlaag van premier Viktor Orbán en zijn politieke partij. Dat meldde minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha via sociale media. Oekraïense burgers kregen eerder het advies niet naar het buurland te gaan.

Oekraïne had de reiswaarschuwing ingesteld nadat in Hongarije medewerkers van een Oekraïense bank waren opgepakt bij een geldtransport. Hun arrestatie zette de toch al gespannen relatie tussen de buurlanden nog verder onder druk. Orbán gold als de EU-leider die de beste banden had met Rusland en de Oekraïense president Zelensky werd tijdens de verkiezingscampagne van het Hongaarse regeringskamp opgevoerd als boeman.

Zelensky reageerde opgetogen op de verkiezingsuitslag in het buurland. "Oekraïne heeft altijd goede nabuurschapsrelaties met iedereen in Europa nagestreefd en wij staan klaar om onze samenwerking met Hongarije uit te breiden", schreef hij op X.