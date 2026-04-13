Fico wil samenwerken met Hongaarse oppositieleider na overwinning

BRATISLAVA (ANP) - De Slowaakse premier Robert Fico heeft de Hongaarse oppositie gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. Hij stuurde in een verklaring aan op samenwerking met de nieuwe regering.

"Met alle respect erken ik de beslissing van de burgers van Hongarije bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Ik ben bereid tot intensieve samenwerking met de nieuwe Hongaarse premier, die ik feliciteer met de verkiezingsuitslag", aldus Fico.

De premier noemde oppositieleider Péter Magyar in het bericht niet bij naam. Fico steunde bij de verkiezingen in het buurland een andere kandidaat, de rechts-nationalistische premier Viktor Orbán.

Hechte relatie

Orbán leed na zestien jaar aan de macht een verkiezingsnederlaag met zijn Fidesz-partij. Dat is een tegenvaller voor Fico, want Slowakije en Hongarije hadden een hechte relatie. De EU-lidstaten hielden er ook warme banden op na met Rusland, ondanks de oorlog in Oekraïne.

Ook een andere bondgenoot van Orbán feliciteerde de oppositie. "Gefeliciteerd aan Péter Magyar met zijn verkiezingsoverwinning. Het was nooit gemakkelijk om het op te nemen tegen zo'n sterke tegenstander als Viktor Orbán", schreef premier Andrej Babis van Tsjechië op X.

"Ik respecteer de verkiezingsuitslag en kijk uit naar onze samenwerking, omdat de relatie tussen Hongarije en Tsjechië hecht is", aldus Babis. "Ik zal altijd constructief samenwerken met wie de kiezers ook kiezen."