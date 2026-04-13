Golfer Rory McIlroy wint de Masters voor tweede jaar op rij

AUGUSTA (ANP/AFP/RTR) - Golfer Rory McIlroy heeft voor het tweede jaar op rij de Masters gewonnen. Hij is daarmee de vierde speler ooit die deze prestatie levert. Jack Nicklaus, Nick Faldo en Tiger Woods gingen hem voor.

De golfer uit Noord-Ierland behaalde in Augusta in de Amerikaanse staat Georgia zijn zesde grote titel. McIlroy won zondag met één slag voorsprong op Scottie Scheffler.

Met zijn overwinning verdient McIlroy 4,5 miljoen dollar.

Dubbele bogey

McIlroy ging het weekend in met een voorsprong van zes slagen, maar na een derde ronde van 73 slagen was hij die marge helemaal kwijt. In de slotronde ging het aanvankelijk ook niet erg goed met een dubbele bogey op de vierde hole en een bogey op de zesde. De Noord-Ier herstelde zich daarna echter knap met birdies op de zevende en achtste hole en op twaalf en dertien. Hij begon met twee slagen voorsprong op Scheffler aan de achttiende hole, maar had geen goede afslag en maakte het daardoor alsnog even spannend. Met een bogey bleef hij Scheffler met een ronde van 71 slagen nipt voor.

"Ik wil er geen nummer op plakken, maar ik heb het gevoel dat deze overwinning onderdeel is van een reis", zei McIlroy. "Er zijn nog altijd dingen die ik wil bereiken, maar ik wil er ook van genieten. Ik kan niet geloven dat ik zeventien jaar heb moeten wachten om de Masters te winnen en opeens win ik twee keer op rij. Ik denk dat al het doorzettingsvermogen door de jaren heen bij dit golftoernooi zich nu uitbetaalt."

Voorzitter Fred Ridley van de Augusta National hing het groene jasje om de 36-jarige golfer heen. Die rol is normaal gereserveerd voor de winnaar van het vorige jaar.