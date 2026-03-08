Oekraïne vraagt Biënnale van Venetië om Rusland toch te weren

KYIV (ANP/AFP) - Twee Oekraïense ministers hebben de beroemde Biënnale van Venetië gevraagd om Rusland alsnog te weren. De organisatie van de kunstmanifestatie is van plan om voor het eerst sinds de grootschalige invasie van Oekraïne weer plek in te ruimen voor Rusland.

De Oekraïense ministers Andri Sybiha (Buitenlandse Zaken) en Tetjana Berezjna (Cultuur) roepen de Biënnale op om zich te bedenken. Het zou volgens de bewindspersonen beter zijn als de organisatie "vasthoudt aan het principiële standpunt dat werd ingenomen van 2022 tot 2024". De Italiaanse regering, onder wie premier Giorgia Meloni, had eerder ook al kritiek. De minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen noemde het besluit "weerzinwekkend".

De organisatie van de Biënnale zegt open te willen zijn en "wijst iedere vorm van uitsluiting of censuur van cultuur en kunst af".

Op de Biënnale bouwen deelnemende landen paviljoens. De expositie opent begin mei en duurt tot half november. Er komen honderdduizenden bezoekers op af.