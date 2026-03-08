Slachtoffers van femicide herdacht bij demonstratie op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - Voorafgaand aan de Feminist March zijn zondag op de Dam in Amsterdam de namen voorgelezen van slachtoffers van femicide. De lijst werd voorgedragen te midden van vele paren rode hakken, die onder meer Kamerleden doneerden om de vrouwen te herdenken.

"Drie jaar geleden wisten heel veel mensen niet wat femicide was. Zelfs een minister die de vraag kreeg wat hij ertegen ging doen gaf als antwoord: "Wat is femicide?" Ik heb het idee dat niemand nu meer om dat woord heen kan", zei Tweede Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA).

Het is de zesde keer dat de hakken worden neergezet op Internationale Vrouwendag, maar de eerste keer dat de namen daarbij zijn voorgelezen, zegt organisator Yesim Candan. Van de enkele tientallen toeschouwers waren er meerdere zichtbaar geëmotioneerd. Behalve de namen van de vrouwen werd ook hun leeftijden vermeld, en van sommigen hoe lang ze zwanger waren. Lena Olivier van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG), Olcay Gulsen en Sinan Can lazen de lijst voor.