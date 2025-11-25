ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV: ABN AMRO trakteert werknemers op 'onaangename verrassing'

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 10:42
anp251125084 1
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO trakteert de werknemers op een "onaangename verrassing" met de mededeling dat de komende jaren duizenden banen worden geschrapt. Dat zegt onderhandelaar Arthur Bot van vakbond CNV. "Een massa-ontslag, vooral gedreven door winstgroei."
Bot spreekt van "grote cijfers", maar zegt ook dat het nog erg vaag is waar die banen precies komen te vervallen. "Het heeft enorme impact. Het vreemde is dat vooralsnog totaal niet duidelijk is of de ontslagen vooral in Nederland of in het buitenland vallen. Dat is toch erg belangrijke informatie voor alle stakeholders en in de eerste plaats voor de werknemers zelf."
Volgens de CNV-onderhandelaar zijn er afspraken nodig over een vrijwillige vertrekregeling. "Als degenen die vrijwillig willen vertrekken een extra stimulans krijgen, staan er uiteindelijk minder werknemers op de lijst voor gedwongen ontslag."
Hij zegt ook dat de werkdruk bij ABN AMRO al hoog is en dat dit banenverlies daar nog eens bovenop komt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-542090915

De droevige staat van het VK: een op de drie kinderen leeft in armoede

Loading