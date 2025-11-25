CNV: ABN AMRO trakteert werknemers op 'onaangename verrassing'

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO trakteert de werknemers op een "onaangename verrassing" met de mededeling dat de komende jaren duizenden banen worden geschrapt. Dat zegt onderhandelaar Arthur Bot van vakbond CNV. "Een massa-ontslag, vooral gedreven door winstgroei."

Bot spreekt van "grote cijfers", maar zegt ook dat het nog erg vaag is waar die banen precies komen te vervallen. "Het heeft enorme impact. Het vreemde is dat vooralsnog totaal niet duidelijk is of de ontslagen vooral in Nederland of in het buitenland vallen. Dat is toch erg belangrijke informatie voor alle stakeholders en in de eerste plaats voor de werknemers zelf."

Volgens de CNV-onderhandelaar zijn er afspraken nodig over een vrijwillige vertrekregeling. "Als degenen die vrijwillig willen vertrekken een extra stimulans krijgen, staan er uiteindelijk minder werknemers op de lijst voor gedwongen ontslag."

Hij zegt ook dat de werkdruk bij ABN AMRO al hoog is en dat dit banenverlies daar nog eens bovenop komt.