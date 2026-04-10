Oekraïne zegt nieuwe Patriots te hebben ontvangen

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft onlangs een nieuwe levering Patriot-luchtverdedigingsraketten ontvangen, meldt het Oekraïense persbureau Interfax op gezag van president Volodymyr Zelensky.

Kyiv krijgt die voornamelijk via het zogenoemde PURL-programma, waarmee westerse bondgenoten gezamenlijk Amerikaans materieel inkopen voor Oekraïne. De VS steunen Oekraïne sinds juli vorig jaar, kort na het aantreden van president Donald Trump, niet meer met wapenzendingen. Toen klonk als argument dat gevreesd werd dat de voorraden te zeer zouden slinken.

De oorlog in het Midden-Oosten leidt tot meer schaarste. Niet alleen werden daar meer van de Patriots verschoten dan in vier jaar tijd werden geleverd aan Kyiv, er klonken bovendien berichten dat de VS ze liever naar het Midden-Oosten zouden zenden. De NAVO verzekerde daarna dat "alles waarvoor betaald is" zou worden geleverd.

Onduidelijk is om wat voor levering het gaat. Bondgenoten zegden recentelijk nog toe enkele Patriots uit eigen voorraad te leveren.