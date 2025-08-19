ECONOMIE
Oekraïners in Nederland: kans op gesprek Zelensky en Poetin klein

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 11:16
anp190825087 1
DEN HAAG (ANP) - De kans op een gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op korte termijn is heel klein, zegt de woordvoerder van Oekraïners in Nederland, Oleksandr Tomashchuk. "Ik schat de kans 80-20. De omstandigheden zijn er op dit moment nog niet naar, ik denk daarom niet dat dit nu haalbaar is."
Volgens Tomashchuk wilde Poetin tot nu toe niet met Zelensky overleggen, omdat hij hem niet als zijn gelijke ziet. De Russische president wees eerdere uitnodigingen af. "Ik denk niet dat er nu ineens iets is veranderd, maar dat het een poging is om tijd te rekken. Rusland wil geen structurele sancties."
Tomashchuk is blij dat het gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump en Zelensky soepeler verliep dan bij het vorige bezoek van de Oekraïense president aan het Witte Huis. "Het kon beter, maar het kon ook slechter als we kijken naar het schandaal in februari", waarbij hij doelt op de ruzie die toen voor de camera's ontstond.
