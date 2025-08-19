'Buigen of barsten' in cao-overleg met NS, zegt bondsbestuurder

UTRECHT (ANP) - Het is "buigen of barsten" als het gaat om het cao-overleg dat dinsdag plaatsvindt met NS. Dat heeft bestuurder Wim Eilert van VVMC gezegd in een podcast van de grootste vakbond onder de NS-medewerkers. "Ik ga ervan uit dat de NS niet terug wil naar stakingen", aldus Eilert. "Hopelijk kunnen we elkaar aan het einde van de dag een hand geven."

In de laatste informele sessie heeft VVMC aangegeven bereid te zijn om weer officieel in gesprek te gaan, zegt medebestuurder Rob de Groot. "Maar dan moet het ook wel een eindonderhandelingstraject zijn. Of we kunnen zeggen dat we het kunnen voorleggen aan de leden of we moeten het actietraject weer opstarten."

Medewerkers van het spoorbedrijf hebben de laatste maanden vier keer het werk neergelegd. Tijdens twee van deze stakingen konden in het hele land geen treinen rijden. De overige stakingsdagen hadden regionaal impact. In juli werden de acties opgeschort om weer in gesprek te gaan.