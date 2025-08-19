ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

'Buigen of barsten' in cao-overleg met NS, zegt bondsbestuurder

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 11:17
anp190825089 1
UTRECHT (ANP) - Het is "buigen of barsten" als het gaat om het cao-overleg dat dinsdag plaatsvindt met NS. Dat heeft bestuurder Wim Eilert van VVMC gezegd in een podcast van de grootste vakbond onder de NS-medewerkers. "Ik ga ervan uit dat de NS niet terug wil naar stakingen", aldus Eilert. "Hopelijk kunnen we elkaar aan het einde van de dag een hand geven."
In de laatste informele sessie heeft VVMC aangegeven bereid te zijn om weer officieel in gesprek te gaan, zegt medebestuurder Rob de Groot. "Maar dan moet het ook wel een eindonderhandelingstraject zijn. Of we kunnen zeggen dat we het kunnen voorleggen aan de leden of we moeten het actietraject weer opstarten."
Medewerkers van het spoorbedrijf hebben de laatste maanden vier keer het werk neergelegd. Tijdens twee van deze stakingen konden in het hele land geen treinen rijden. De overige stakingsdagen hadden regionaal impact. In juli werden de acties opgeschort om weer in gesprek te gaan.
Vorig artikel

Oekraïners in Nederland: kans op gesprek Zelensky en Poetin klein

Volgend artikel

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

POPULAIR NIEUWS

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

ANP-530481400

7 dingen die gelukkige mensen doen (en wat ze juist niet doen)

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart