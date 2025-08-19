Amsterdam bestelt veertig elektrische trucks bij DAF

EINDHOVEN (ANP) - De gemeente Amsterdam heeft veertig volledig elektrische trucks van DAF besteld voor het ophalen van afval. Volgens de Eindhovense truckbouwer gaat het om een grote bestelling.

"Elektrische trucks vormen nog een beetje een nichemarkt. Ze worden vaak in kleinere aantallen besteld. Dan is dit een grote bestelling", zegt een woordvoerder van DAF. Hoeveel geld precies met de deal is gemoeid, wil hij niet zeggen. "Daar doen wij nooit uitspraken over." Wel bevestigt hij dat het om miljoenen euro's gaat.

Dat Amsterdam zoveel elektrische voertuigen in een keer koopt, sluit aan bij de milieuregels in de stad. Voor niet-uitstootvrije vrachtwagens gelden in delen van de hoofdstad beperkingen.

DAF maakt de vuilniswagens niet helemaal, maar alleen de trucks. Een ander bedrijf voorziet ze van een opbouw. Amsterdam heeft gekozen voor verschillende typen. Zo krijgen tien een zogenoemde kraan-haakarm. Het is volgens DAF de bedoeling dat ze in 2026 in gebruik kunnen worden genomen.