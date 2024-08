Olympische sporters terug op Nederlandse bodem

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse olympische ploeg is weer terug in Nederland. De topsporters, die vijftien gouden, zeven zilveren en twaalf bronzen medailles behaalden op de Olympische Spelen in Parijs, kwamen maandagmiddag met de trein vanuit Parijs aan in Rotterdam.

De trein arriveerde rond 13.30 uur. Vanaf Rotterdam gaan de sporters met de bus naar Scheveningen voor een Welkom Thuis-feest. Op het beachvolleybalterrein, waar dinsdag het EK beachvolleybal begint, worden ze gehuldigd en herenigd met familie en vrienden. Fans mogen daar niet bij zijn.