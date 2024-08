Warm weer leidt tot drukte bij airco-installateurs, merkt branche

WOERDEN (ANP) - Het warme weer in Nederland heeft geleid tot drukte bij installateurs van airconditioning. Sommigen hebben het aantal aanvragen zelfs zien verdubbelen. Dat meldt Techniek Nederland. Airco's zijn volgens de branchevereniging bovendien een mooie manier om met zonnepanelen opgewekte energie te verbruiken.

"We hadden een koel voorjaar en daardoor was het iets rustiger dan andere jaren", zegt klimaattechnisch specialist Maurice Roovers van Techniek Nederland. "Nu mensen merken dat het onaangenaam warm wordt in huis, willen ze zo snel mogelijk een aircosysteem. Gelukkig hebben de meeste installateurs voldoende airco's op voorraad."

Ook de afschaffing van de salderingsregeling, die gepland staat vanaf 2027, is volgens de brancheorganisatie voor steeds meer mensen een reden om voor airconditioning te kiezen. Die regeling maakt het nu nog mogelijk te veel opgewekte stroom die zonnepanelen leveren aan het elektriciteitsnet af te trekken van het eigen verbruik op andere momenten in het jaar. Als salderen niet langer mogelijk is, wordt het aantrekkelijker de opgewekte stroom zelf te verbruiken.

Om de airco het gehele jaar te kunnen gebruiken, adviseert Techniek Nederland consumenten een systeem aan te schaffen dat zowel kan koelen als verwarmen. "We zien dat veel mensen een airco laten installeren op hun thuiswerkplek. Zorg dat je een systeem kiest waar je in de winter je werkkamer mee kunt verwarmen, zodat de cv-ketel niet de hele dag hoeft te branden", legt Roovers uit. "Dat levert een lagere energierekening op én je spaart het milieu."