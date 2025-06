OM biedt Lil Kleine taakstraf aan in mishandelingszaak tegen Vaes

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Lil Kleine een werkstraf van 32 uur aan te bieden "ter voorkoming van vervolging wegens mishandeling" van zijn ex-partner Jaimie Vaes. Dat heeft het OM woensdag bekendgemaakt. De zestien dagen die de 30-jarige rapper in voorarrest heeft gezeten zullen met deze taakstraf worden verrekend, waardoor hij feitelijk niet meer hoeft te werken om zijn taakstraf te voltooien.

Jorik Scholten, zoals de echte naam van de rapper luidt, werd in februari 2022 aangehouden op verdenking van "poging zware mishandeling dan wel mishandeling" nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop het leek dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Daarop deed Vaes aangifte. Zij deed dit naar eigen zeggen voor meerdere incidenten. Scholten claimde dat het hoofd van Vaes niet tussen de autodeur was geklemd en dat hij niet met de autodeur sloeg. Vlak na het incident verbrak Vaes haar relatie met Scholten. De twee waren op dat moment verloofd.

Het OM is van mening dat een taakstraf van 32 uur "een passende afdoening is". "Daarbij heeft niet alleen de verandering van de gerezen verdenking meegewogen, maar ook het feit dat er inmiddels aanzienlijke tijd is verstreken." Het onderzoek in de zaak werd in januari dit jaar afgerond. Daarmee duurde het onderzoek bijna drie jaar. Op basis van het onderzoek concludeert de officier van justitie dat er voldoende bewijs is voor de mishandeling in de nacht van 11 op 12 februari 2022.

Ook noemt het OM de media-aandacht rond de zaak. "De verdachte is door de vele negatieve media-aandacht in verband met deze strafzaak al door feiten en gevolgen getroffen." De beelden kwamen naar buiten via het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer. Later kwam naar buiten dat Vaes de video zelf met Coldeweijer had gedeeld.