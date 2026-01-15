ECONOMIE
OM eist 12 jaar cel voor veroorzaken fatale explosie Vroomshoop

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 16:28
ALMELO (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twaalf jaar geëist tegen de 66-jarige Ype van der M. uit Ridderkerk voor het opzettelijk veroorzaken van een explosie en een fatale brand in een woning in het Overijsselse Vroomshoop. Op 27 december 2024 kwamen daarbij de twee bewoners van de woning aan de Meidoornlaan en drie honden om het leven.
Het OM stelt dat de Ridderkerker met een gasfles een gietijzeren toegangshek heeft vernield om daarachter een raam in de voordeur kapot te slaan. Daarna zou hij een tweede gasfles hebben opengedraaid en door het kapotte raam hebben geduwd, waardoor gas de woning binnenstroomde. Hierop volgde een ontploffing in de hal, gevolgd door een brand. Van der M. ontkent en stelt dat de bewoner van het huis de gasflessen zelf heeft vastgepakt en naar binnen heeft getrokken.
