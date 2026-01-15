Paus Leo ontmoet nabestaanden Zwitserse nieuwjaarsbrand

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke cafébrand in Zwitserland ontmoet. Bij dat voorval kwamen tijdens de jaarwisseling tientallen bezoekers om en raakten meer dan honderd mensen gewond. De paus heeft de nabestaanden in het Vaticaan op het hart gedrukt dat het geloof "op de donkerste en pijnlijkste momenten" verlichting kan brengen en kan helpen "moedig voorwaarts te treden richting ons doel".

Volgens Vatican News was de paus "diep geroerd" door hun leed en was het voor de kerkelijk leider zaak hen spoedig te ontmoeten. "Wat kan men zeggen in zulke omstandigheden?", zou Leo hebben gezegd.

In het onderzoek naar de brand is een van de eigenaren van de bar gearresteerd. Een andere eigenaar mag het land gedurende het politieonderzoek niet verlaten. Onderzocht wordt of hun grove nalatigheid kan worden verweten. Een nooddeur zou tijdens de brand dicht zijn geweest en het pand zou al jaren niet zijn geïnspecteerd op (brand)veiligheid.