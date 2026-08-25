OM eist 3 maanden cel voor reeks verkeersmisdrijven

ALKMAAR (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van twaalf weken, waarvan twee voorwaardelijk, geëist tegen een 25-jarige man uit Alkmaar die zich volgens justitie herhaaldelijk schuldig maakte aan verkeersmisdrijven. Hij zou drie keer zonder rijbewijs hebben gereden en als voetganger een ongeluk hebben veroorzaakt met dodelijke afloop voor een 77-jarige fietsster uit Heiloo.

Daniel B. stak in de avond van 24 april vorig jaar als voetganger tussen geparkeerde auto's het fietspad over van de Kennemerstraatweg in zijn woonplaats en botste op de vrouw uit Heiloo. Hij heeft volgens de officier van justitie door een kort moment van onoplettendheid gevaar veroorzaakt voor de fietsster die ten val kwam. Daarna zou hij zijn doorgelopen naar zijn auto, zonder hulp te bieden aan het slachtoffer. Hij erkent te zijn weggereden, terwijl hij geen rijbewijs had.

B., die niet bij de strafzaak in de rechtbank in Alkmaar aanwezig was, heeft bij de politie verklaard dat hij niet heeft gezien dat het slachtoffer viel. Omwonenden hoorden echter een harde knal. Een getuige hoorde haar schreeuwen.

Hersenletsel

De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze de volgende nacht aan hersenletsel overleed. Ze had een bloeding in haar hoofd. B. werd twee maanden later opnieuw aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, ditmaal in Hoogkarspel. In oktober reed hij onder invloed van alcohol en cannabis zijn auto tegen een lantaarnpaal.

Volgens de officier van justitie heeft B. nog nooit een rijles gevolgd. "Het lijkt erop dat de verkeersregels voor de verdachte niet hoeven te gelden", zei ze. Hij brengt anderen in gevaar en heeft volgens haar niets geleerd van het ongeluk in april, vervolgde ze. "Als je je uit de voeten maakt, dan heb je alleen maar oog voor jezelf."

De verdachte werd in 2022 veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor vuurwapenhandel. Tijdens het fatale ongeluk stond hij onder toezicht van de reclassering. De rechtbank doet op 8 september uitspraak.