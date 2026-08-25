Bonden vrezen verlies van wel 140.000 banen bij Volkswagen

WOLFSBURG (ANP/BELGA/BLOOMBERG) - De vakbondsvertegenwoordigers bij Volkswagen vrezen dat het banenverlies bij het Duitse autoconcern nog veel groter kan uitvallen dan tot nu werd gedacht. Mogelijk kan het verlies wel uitkomen op 140.000 arbeidsplaatsen. Volkswagen heeft vooralsnog plannen om 100.000 banen te schrappen om de kosten drastisch te verlagen.

Topman Oliver Blume van Volkswagen legt deze dinsdag nog op het hoofdkantoor in Wolfsburg de bezuinigingsplannen voor aan het personeel. De komende dagen informeert het hoogste management ook bij andere speciale bijeenkomsten door heel Duitsland werknemers. De bonden vrezen dat het banenverlies dus nog groter kan worden. Binnen het bedrijf is er vrees voor het voortbestaan van vier fabrieken in Duitsland omdat die overbodig zijn vanwege overcapaciteit.

Vakbond IG Metall heeft al gezegd fel verzet te zullen bieden tegen massaontslag. Daarbij worden stakingen niet uitgesloten. Er zijn al protesten van werknemers geweest tegen de plannen van Volkswagen.