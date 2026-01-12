OM eist 6 jaar cel tegen zoon Ridouan Taghi na procesafspraken

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag zes jaar cel geëist tegen Faissal T. De oudste zoon van Ridouan Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van de gewelddadige uitbraak van zijn vader Ridouan uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De 25-jarige T. heeft procesafspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie.

Op die manier kan zijn strafzaak sneller worden afgehandeld. Onderdeel van de afspraken is dat zijn advocaten geen verweer voeren, er geen hoger beroep komt en dat T. zich niet aan zijn straf zal onttrekken. De afspraken zijn geen schuldbekentenis van de verdachte. De rechter beslist uiteindelijk over de straf.

Volgens justitie werd T. na de aanhouding van zijn vader in 2019 in Dubai klaargestoomd als diens opvolger als leider van de criminele organisatie. Hij zou betrokken zijn geweest bij verschillende cocaïnetransporten met een totaal van 1500 kilo en maakte zich schuldig aan witwassen, aldus justitie.