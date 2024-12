OM eist cel voor racistische projecties, verdachten mijden proces

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft dinsdag zes maanden cel geëist tegen de 26-jarige John A. uit Zwijndrecht en de 36-jarige Daniil S. uit Landgraaf, voor onder meer het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug, tijdens de jaarwisseling van 2022 en 2023. Beiden bleven weg uit de rechtszaal en lieten hun belangen behartigen door een advocaat.

De rechtbank betreurde dat. Het tweetal werd op 24 februari 2023 opgepakt, zat enige tijd vast en werd toen door de rechtbank op vrije voeten gesteld, in afwachting van hun proces. Tijdens politieverhoren hebben beiden gezwegen. Zij zouden pas tijdens de rechtszaak een verklaring gaan afleggen, zeiden ze. Verdachte A. zag op tegen de media-aandacht voor zijn zaak en verdachte S. kon geen vrij krijgen van zijn werk, zo verklaarden hun raadslieden.

Behalve van de projecties op de Erasmusbrug verdenkt het OM de twee mannen van soortgelijke projecties op de stadhuizen van Alkmaar en Eindhoven, in respectievelijk januari en februari 2023. Op de Erasmusbrug werden teksten geprojecteerd als 'White lives matter' en 'we must secure the existence of our people and a future for white children' ('We moeten het voortbestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen veiligstellen'). Op het stadhuis in Eindhoven waren daarna - tijdens carnaval - teksten zoals 'Houd Lampegat blank' en 'Alaaf namens Blank Nederland' te zien.

De acties komen volgens het OM neer op groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Ook zijn de verdachten schuldig aan het openbaar maken van discriminerende uitlatingen, dat apart strafbaar is gesteld.