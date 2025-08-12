ECONOMIE
Ingang Israëlische ambassade in Den Haag vernield en beklad

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 17:32
DEN HAAG (ANP) - De ingang van de Israëlische ambassade in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag vernield en beklad met rode verf. Dit meldt de ambassade op X. De vernieling gebeurde rond 03.30 uur, aldus een woordvoerder van de politie. Er zijn drie verdachten opgepakt.
Het gaat om een 29-jarige man uit Leiden, een vrouw van 30 uit Rotterdam en een derde persoon van wie de identiteit nog niet bekend is. De politiewoordvoerder kon niet zeggen welke beveiligingsmaatregelen op dat moment bij de ambassade golden en of de beveiliging na dit incident wordt opgeschroefd.
De ambassade spreekt op X van een "laffe daad" die "opnieuw een illustratie is van de gevaarlijke gevolgen van de toenemende haat en opruiing". "Diplomaten moeten te allen tijde veilig en ongehinderd hun werk kunnen doen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Nederlandse autoriteiten alle noodzakelijke maatregelen zullen nemen om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen."
Vorig jaar maart gooide een 25-jarige Amsterdammer een brandend voorwerp naar de ambassade in Den Haag aan de Johan de Wittlaan. Het gebouw raakte licht beschadigd. Er vielen geen gewonden.
